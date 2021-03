NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 29. mars.

USA leder Syria-møte i FNs sikkerhetsråd

USAs utenriksminister Antony Blinken leder et sikkerhetsrådsmøte om Syria under et digitalt besøk til FN. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar på møtet. Også EU skal de neste dagene ha møte om Syria.

Utviklingsministeren deltar på møte om matsikkerhet

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) deltar på et digitalt møte om matsikkerhet i Afrika etter covid-19 på Verdensbankens (IMF) vårmøte. Norge videreførte før jul støtten til 600.000 bønder i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zambia som sliter med følgene av covid-19 og klimaendringer.

Flere koronatiltak skal oppheves i England

Andre ledd i den første fasen av regjeringens planlagte gjenåpning innebærer at opptil seks personer eller to husstander kan samles utendørs. Utendørs idrettsaktiviteter som fotball, golf og tennis tillates. Ordren om å holde seg hjemme oppheves, men folk oppfordres til å bli i lokalområdet i størst mulig grad.

Ekspertmøte i EUs legemiddelbyrå

Gruppen av eksperter skal gi ytterligere innspill til den pågående evalueringen av AstraZenecas vaksine og tilfeller av blodpropp. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) besluttet 18. mars å opprettholde godkjenning av vaksinen.

Norges fotballherrer reiser til Montenegro

Det norske herrelandslaget i fotball reiser fra Spania til Montenegro for å forberede seg til VM-kvalifisering mot Montenegro tirsdag. Bortekampen kan bli et være eller ikke være for Norges muligheter til å kvalifisere seg til mesterskapet.