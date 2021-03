Høyre fram på måling i Rogaland

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg kan konstatere at partiet holder stand i Rogaland. Stavanger Aftenblads marsmåling viser en framgang fra oktober. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Høyre måles til 28,2 prosent oppslutning i Stavanger Aftenblads marsmåling for Rogaland. Det er en framgang på 2,4 prosentpoeng fra forrige måling i oktober.

Målingen er den andre på kort tid som viser framgang for Høyre. I Bergensavisens marsmåling for Hordaland øker partiets oppslutning med 4,5 prosentpoeng til 31,4 prosent.

I alt 800 personer har svart på hvilket parti de nå ser for seg å stemme på i stortingsvalget i gallupen som er utført av Respons Analyse for Stavanger Aftenblad.

Målingen er tatt opp mellom 22. og 24. mars. Det er etter at politiet åpnet etterforskning mot Erna Solberg for brudd på smittevernforskrifter. Høyre blir dermed ikke straffet i Rogaland for denne saken eller Molde-saken, skriver avisen.

På den samme målingen går Senterpartiet kraftig fram og får 12,6 prosent oppslutning. Holder rekordoppslutningen seg, får partiet to representanter fra Rogaland på Stortinget.

Høyre gjør det 0,6 prosentpoeng svakere på målingen enn i stortingsvalget 2017. Norstats landsomfattende måling for Vårt Land viser at Høyre i mars faller med 3,8 prosentpoeng fra forrige måned og får en oppslutning på 23,8 prosent.

I rogalandsmålingen beholder Høyre sine fire mandater på Stortinget. Det gjør også KrF og Sp, som har ett hver. Arbeiderpartiet og Frp mister ett hver og har henholdsvis tre og to mandat i målingen. Senterpartiet øker fra ett til to mandat.

Oppslutning (endring fra stortingsvalget 2017 i parentes): Høyre 28,2 (-0,6), Ap 19,8 (-2,6), Frp 15 (-4,7), Sp 12,6 (+5,1), KrF 7,3 (-1,1), SV 4,7 (-0,8), Rødt 3,6 (+2,4), Venstre 3,3 (-0,2), MDG 2,6 (+0,1), andre 2,8 (+0,8).