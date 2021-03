Oslo står for 30 prosent av den registrerte smitten i landet. I alt er 27.708 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor, mens tallet for hele landet er 92.469. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Det er registrert 125 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 185 under snittet de sju foregående dagene.

Det er under halvparten så mange tilfeller som det ble registrert samme dag i forrige uke. Da var tallet 259.

Smittetallene er høyest i bydel Stovner med 1.570 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Etter det følger bydelene Alna med 1.402 og Grorud med 1.224.

Det er fortsatt lavest smitte i bydel Nordstrand med 307 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert to nye smittede her, mens det ble registrert 13 nye på Stovner.

Oslo står for 30 prosent av den registrerte smitten i landet. I alt er 27.708 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.