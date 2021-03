Forbrukerrådet om utgåtte verdikuponger: – Forventer at flyselskapene vil være rause

Mottok du en verdikupong fra et flyselskap i fjor som du ikke har fått brukt? Dette anbefaler Forbrukerrådet deg til å gjøre.

Da pandemien inntraff endte mange reisende opp med bestilte flybilletter man ikke fikk mulighet til å benytte. Flyselskapene oppfordret sterkt de reisende til å velge verdikuponger i stedet for å få pengene fysisk tilbake.

De som valgte å høre på flyselskapene, sitter nå på kuponger som snart går ut på dato, samtidig som reisemulighetene er helt i det blå.

Pressesjef John Echoff i SAS.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, understreker at hva som skjer med verdikupongen din, avhenger av hva som skjedde da reisen ble kansellert.

– Hvis du har en verdikupong etter at SAS kansellerte flyreisen, kan kupongen refunderes om du ikke velger å benytte den til nye reiser med SAS. Hvis du har kjøpt en ikke-refunderbar billett og har selv valgt å kansellere reisen, har du likevel kunnet motta en voucher som er gyldig i tolv måneder, sier Eckhoff til ABC Nyheter.

En voucher er altså det samme som en verdikupong.

Har ikke oversikt over antall utdelte verdikuponger

Videre sier Eckhoff at du kan bestille en tur et år i forveien før utløpstiden på verdikupongen går ut.

– Denne nye bookingen vil dessuten inneholde de nye fleksible alternativene og ombookingsreglene vi har introdusert på grunn av usikkerheten som fremdeles gjelder for reiser. Den økte fleksibiliteten vi har innført, betyr at bestillingen har lang levetid og også muligheten for ytterligere endringer.

Pressesjefen sier han ikke har oversikt over hvor mange verdikuponger SAS har utdelt siden mars i fjor.

– Det var i pandemiens tidlige fase cirka en tredel som frivillig valgte den refunderbare verdikupongen for kansellerte reiser, forteller Eckhoff.

Kan be om å få tilbake pengene

Pia Cecilie Høst er avdelingsdirektør for forbrukerrettigheter og veiledning i Forbrukerrådet. Les mer Lukk

Avdelingsdirektør for forbrukerrettigheter og veiledning i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst, sier at de anbefaler alle som har mulighet til å få verdikupong refundert om å gjøre det.

– Det er usikkert om den vil beholde sin verdi, og når og til hva den kan benyttes, sier hun til ABC Nyheter.

Høst sier at Forbrukerrådet har inntrykk av at flyselskapene har utvidet bruksperioden for sine kunder når det gjelder verdikuponger som er utgått på dato.

– Noe som vil være helt naturlig da de ikke har hatt mulighet til å benytte seg av denne. Vi forventer at selskapene vil være rause med dette når vi etter hvert får anledning til å fly igjen, understreker avdelingsdirektøren.

– Om det er mulig å gjøre om voucher til penger kommer an på avtalen du har med flyselskapet, men har du tatt i mot tilgodelapp på bakgrunn av en kansellert reise kan du be om pengene dine tilbake, legger Høst til.