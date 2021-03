Undersøkelse: Hjemmekontor har gitt vektøkning og dårligere helse

Det har gått et drøyt år siden arbeidsplassen ble flyttet til kjøkkenbordet for mange. Og mange mener det har påvirket helsa. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun/NTB Les mer Lukk

NTB

For mange har ett år på hjemmekontor satt sine spor. I en undersøkelse svarer fire av ti at de har gått opp i vekt. Like mange mener helsa har blitt dårligere.