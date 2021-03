En person pågrepet etter antatt brannstiftelse i Stokmarknes

NTB

Politiet har pågrepet en person i forbindelse med en brann i en enebolig på Stokmarknes natt til lørdag. Boligen ble totalskadd, og fire personer er husløse.

Klokken 4.10 fikk nødetatene melding om brann i en campingvogn i Regine Normanns vei på Stokmarknes i Vesterålen.

– Brannen spredte seg videre til et bolighus, der fire beboere evakuerte seg selv. Mens slokkingen pågikk her, oppdaget brannmannskapene at det kom røyk fra en annen campingvogn rundt 150 meter unna. Dermed måtte de slokke denne brannen også, fortalte operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til NTB.

Politiet mener brannene er påsatt.

I halv ni-tiden lørdag morgen sier Kaalaas at politiet har gjennomført to pågripelser. En av personene ble løslatt etter avhør. Pågripelsene gikk rolig for seg.

Kaalaas kan foreløpig ikke si noe om mulig motiv eller bakgrunn for hendelsene.

– Politiet etterforsker bredt og undersøker alle muligheter, sier operasjonslederen.

Han føyer til at politiet fortsatt er interessert i å komme i kontakt med personer som befant seg i området mellom klokken 3 og 6.30.

Ingen beboere kom til skade i brannen.