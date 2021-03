NTB

Fylkesrådet i Viken erklærer arbeidslivskrise og gir Ullensaker, Nannestad og Hallingdal omstillingsstatus.

Til arbeidet gis Ullensaker og Nannestad til sammen tre millioner kroner, mens Hallingdal mottar to millioner kroner. Beløpet skal gis årlig i tre år, opplyser fylkeskommunen.

Kommunene har tapt mange arbeidsplasser under coronapandemien. Fylkesrådet forventer at Kommunaldepartementet bidrar med finansieringen.

– Regjeringen vil motta ny søknad fra oss 20. april, og vi har klare forventninger om at den godkjennes i neste års statsbudsjett eller helst i revidert statsbudsjett i inneværende år, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger ikke skjul på at situasjonen er svært krevende for mange bedrifter, men fremhever at det ikke kan diskutere budsjettspørsmål og enkeltsaker i media.

– Fylkeskommunene melder inn behovet for omstillingsmidler til oss nå i disse dager. Vi skal vurdere disse innspillene. Så er det fylkeskommunen som har ansvaret for å fordele sine tildelte midler til ulike regioner og kommuner, basert på behovene i hvert enkelt fylke, sier statssekretær Raymond Robertsen (H) til NTB.

Kommuner og regioner der mange arbeidsplasser har gått tapt, kan få omstillingsstatus. De får da overført ekstraordinære midler fra fylkeskommunen til omstillings- og nyskapningsarbeid.

Hele Viken er for tiden ilagt tiltaksnivå A. Det innebærer de strengeste tiltakene etter coronaforskriften.