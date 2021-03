Skattemeldingen på papir gir kortest leveringsfrist

NTB

De som har bedt om skattemeldingen levert på papir til den gammeldagse postboksen, havner sist i køen. Eldreombudet reagerer og mener dette er diskriminering.

Skatteetaten er i full gang med å sende ut den digitale skattemeldingen. De som må ha meldingen på papir, må vente til 7. april før den kommer. Fristen for å levere tilbake endringer til Skatteetaten er likevel den samme for alle, den er 30. april.

– Det er diskriminerende at de ikke-digitale innbyggerne må vente flere uker lenger enn de digitale. Det er uakseptabelt med en slik forskjellsbehandling, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Gir utsatt frist

Skatteetaten opplyser at forskjellen, som gjør at noen får bedre tid før fristen, skyldes overgang fra ett system til et annet.

De opplyser at de som venter på papirversjonen, kan starte å sjekke tallene på nettet fra fredag. De som mener de har for kort leveringsfrist, kan søke om å få fristen utsatt. Man vil da automatisk få utsettelse til 31. mai, og det er ikke nødvendig å argumentere for å få det.

– Det er også mulig å delegere tilgang slik at noen du stoler på, kan sjekke, endre eller levere skattemeldingen for deg, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Skatteetaten sier at heller ikke næringsdrivende og deres ektefeller eller de på Svalbard får meldingen før 7. april.

Stort arbeid

Jacobsen mener at en kortere frist er en ulempe for eldre og den delen av befolkningen som ikke bruker digitale tjenester, og at det er vanskelig å skjønne hvorfor ikke papirversjonen kan komme samtidig.

– Myndighetene bør også tilby opplæring i digitale verktøy til innbyggere som er ikke-digitale, ikke gi dem ulemper, sier Jacobsen.

Eldreombudet er i gang med et stort arbeid. Digitaliseringsdirektoratet er invitert til et samarbeid for å finne løsninger for dem som ikke er digitale. Målet er å bedre situasjonen for nordmenn som ekskluderes fra en rekke viktige samfunnsområder. Blant annet har de vært i kontakt med Finans-Norge som representerer banker og forsikringsselskaper.

Det er anslått at så mange som 120.000 nordmenn over 60 år ikke har tilgang til internett.

Nettbank vanskelig

– Erfaringen er at spesielt banker er utfordrende. Det er de pårørende som må gå inn i digitale banker, og vi har fått en rekke henvendelser om dette, sier Jacobsen.

De venter nå på svar fra Finans Norge.

Enkelte banker tar seg godt betalt. Det kan være så mye som 100 kroner for en bankgiro for kunder som ikke betaler regningene sine via nettbank, men som må gå til banklokalene for å få hjelp med regningene.

Det nasjonale eldreombudet ble opprettet i 2020. Det utnevnte eldreombudet er Bente Lund Jacobsen. Oppdraget er å fremme de eldres interesser.