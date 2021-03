Sommeren kommer én time nærmere i helgen

NTB

Til helgen er det nok en gang klart for den faste seremonien med å stille klokka. Natt til 28. mars skal den stilles én time fram igjen – mot sommeren.

Skjønt, det er kanskje ikke så mange som faktisk stiller klokka lenger, ettersom de fleste tekniske duppeditter fikser dette automatisk.

Og ikke behøver man å stå opp klokka tre på natta heller, selv om det er da klokka formelt skal stilles én time nærmere sommeren. Men stilles skal den.

– Nå gjør jeg det jeg kan for å få oss litt nærmere klemming, familiebesøk, utepils, fest og konserter, og litt lenger unna dette kjipe året vi har lagt bak oss. Nå kommer vi én time nærmere sommeren og bedre tider, og det skjer ikke et minutt for tidlig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Som ansvarlig for Justervesenet er hun nemlig også en slags uoffisiell «tidsminister».

Energisparing

Den historiske grunnen til sommertidsordningen var egentlig energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

I moderne tider er det nok ikke særlig mye å hente på å spare energi på denne klokkeøvelsen, som Norge for første gang innførte i 1916 og nå har hatt siden 1980.

Men temaet vintertid og sommertid har også blitt en politisk nøtt.

EU-kommisjonen la i 2018 fram forslag om å avvikle ordningen med å stille klokken fram og tilbake. Men siden har det ikke skjedd mye. Tiden har nærmest stått stille, for å si det slik. Europarådet har ikke vedtatt forslaget som EU-kommisjonen har lagt fram, og som EU-parlamentet gikk inn for i 2019. Når det blir vedtatt og om det blir det, er derfor helt i det blå.

Mot sommeren

– Det er mange som mener mye om å stille klokken. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til hvert EU-land å bestemme om de ønsker å bruke sommertid eller vintertid som sin normaltid. Norge må også ta stilling til hva vi ønsker å gjøre, i så tilfelle, sier næringsministeren.

Og huskeregelen er fortsatt slik at man skal stille klokka mot sommeren. Så nå i mars stiller vi den fram, mens vi til høsten stiller den tilbake mot den sommeren vi har unnagjort. Kanskje fordi vi lengter tilbake?