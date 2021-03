Kraftig økning av folk som vil selge bolig

Det blir mer å velge i for folk som skal kjøpe ny bolig, særlig i Oslo, tror meglerne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

I mars har det vært rekordmange som ønsker å selge boligen sin. Meglertopper tror mange vil ta ut gevinsten før det er for sent.

– Vi har fått 2.400 salgsoppdrag i mars, som er rekordmange. Proppen er ute og det kommer masse for salg, sier administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren til Finansavisen.

Oppgangen kommer først og fremst i Oslo der meglerkjeden har fått 923 salgsoppdrag i mars, som også er rekord.

– Jeg tror mange ser at man nærmer seg en topp. Flere ønsker å realisere og mange ønsker også å kjøpe større og dyrere bolig. De som har sittet på gjerdet og har forventet høy prisstigning, ser nå at boligmarkedet er på vei mot en normalisering og at renten skal opp, sier Meier.

Finn.no bekrefter at endringen i Oslo-annonser er betydelig.

– Hittil i år har veksten på nye salgsannonser i Oslo vært på 23 prosent, først og fremst fra februar og utover. I landet for øvrig er veksten 8 prosent, sier produktdirektør for Eiendom i Finn.no, Jørgen Hellestveit.