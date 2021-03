Helsetopp i Bergen mener smittehopp kan være starten på tredje bølge

NTB

Det er registrert 44 nye smittede i Bergen siste døgn. Det er 29 flere enn snittet den siste uka. Medisinsk fagsjef mener smitteøkningen i byen nå er reell.

Så mange som 13 av de nye smittede har usikker smittevei, opplyser Bergen kommune.

29 av de nye smittede er nærkontakter, mens én person har ukjent smittevei.

Til Bergens Tidende sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen at mye tyder på at Bergen er inne i en reell smitteøkning.

– Det er en stigning som kan være starten på den tredje bølgen, sier han.

Med 44 nye smittede har så langt 5.064 personer i Bergen fått påvist koronasmitte.

Utbrudd ved høyskole vokser

Onsdag ble det kjent at to studenter på Høyskolen Vestlandet (HVL) er smittet av covid-19. Torsdag bekrefter assisterende smittevernoverlege Egil Bovim at utbruddet øker i omfang, skriver Bergensavisen.

– Vi har ikke oversikt akkurat nå, men det er vesentlig flere smittede i dag enn det var i går, sier assisterende smittevernoverlege Egil Bovim.

Rekordmange testet seg

3.246 personer testet seg i Bergen onsdag. Det er det høyeste antall testede på en dag i kommunen.

– Mange har testet seg før påsken, og det kan være at vi fanger opp symptomfrie som tester seg for sikkerhets skyld, sa smittevernoverlege Frank van Betten til avisen onsdag.