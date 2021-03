Siste avgjørende rettsmøte for Norwegian i Irland

Et fly fra Norwegian tar av fra Oslo lufthavn Gardermoen. Går alt som forventet i den irske domstolen torsdag, ser det lysere ut for at flyselskapet skal unngå konkurs. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Torsdag klokka 12 norsk tid, starter det som kan være det siste avgjørende rettsmøtet for Norwegian i Irland.

Dersom alt går som det norske flyselskapet håper, vil dommer Michael Quinn i High Court i Dublin gi sin betingede tilslutning til redningsplanen som den irske rekonstruktøren Kieran Wallace fra revisorfirmaet KPMG legger fram for retten.

Bak denne planen ligger det mange ukers intens jobbing for å få et flertall av Norwegians mange kreditorer med på å akseptere en redningsaksjon for flyselskapet, og ikke en konkurs.

Internt i Norwegian omtales møtet som en milepæl som må passeres før selskapet også får samme støtte fra byfogden i Oslo.

– Kort fortalt har vi tre terskler å passere: Domstolene i Irland og i Norge, og så kapitalinnhenting, forklarer kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til NTB.

Avhengig av finansiering

At den irske dommeren vil gi sin støtte til planen, som bare vil gi kreditorene tilbake om lag 5 prosent av det de egentlig har utestående hos Norwegian, avhenger av at den norske regjeringen legger sitt varslede hybridlån på 1,5 milliarder kroner på bordet sammen med 3 milliarder kroner fra øvrige private investorer i slutten av mai.

Alt dette skal imidlertid Norwegian nå ha klart, og et dokument fra DNB om finansieringen skal være blant materialet Wallace skal legge fram torsdag.

– Dommer Quinn har varslet Wallace om at han ikke vil gi sin støtte hvis det ikke er garantier for at det er 4,5 milliarder kroner klart i slutten av mai, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs som har fulgt den dramatiske prosessen med å redde Norwegian tett.

– Venter ikke turbulens

Han er likevel sikker på at rekonstruktørene både i Irland og Norge, samt ledelsen i Norwegian, har gjort det de kan for å stable på beina en overbevisende plan som legges fram for dommeren torsdag formiddag klokka 10 norsk tid.

– Jeg blir meget overrasket om det blir noen form for turbulens, sier Elnæs.

En konklusjon fra High Court kan komme allerede torsdag ettermiddag. Dommer Quinn har imidlertid også satt av fredagen til rettsforhandlinger dersom det skulle behøves mer tid til å få klarhet i alle sider av den kompliserte prosessen, får NTB opplyst fra domstolen.

Norwegian har vært gjennom en hestekur av de sjeldne de siste månedene i kampen for unngå konkurs. Fra å være et stort selskap med rundt 150 fly og omfattende langdistansenett, så vel som ruter i Europa og Sør-Amerika, skal selskapet tilbake til å hovedsakelig satse på kortdistanse i Norge og noe i Europa.

Flyparken skal ned til 50 fly og alle langdistanseruter skal vekk. Gjelden i flyselskapet skal reduseres til om lag 20 milliarder, ned fra nesten 70 milliarder i november i fjor.

48 milliarder kroner

Regningen for den reduserte gjelden er det imidlertid kreditorene som får. Under konkursbeskyttelsen selskapet har stått i de siste månedene, har imidlertid de rettsoppnevnte rekonstruktørene i Irland og advokat Håvard Wiker i Norge greid å overbevise domstolene og kreditorene om at de i alle fall ikke blir verre stilt om Norwegian får overleve og drive videre.

Alternativet ville vært en fullstendig konkurs og en fordeling av de verdiene som eventuelt måtte ligge igjen.

Ifølge E24 er de usikrede kravene fordelt på omtrent 1.600 kreditorer som Norwegian skylder omtrent 48 milliarder kroner, og omtrent 34.000 kunder som har 500 millioner kroner utestående.