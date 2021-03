Ingen endringer for barnehager og skoler i Oslo uken etter påske

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) utsetter overgangen til rødt nivå for skoler og barnehager på grunn av forsinkelser med de nasjonale smittevernveilederne. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Barnehager og skoler i Oslo vil fortsette med samme smitteverntiltak de har i dag, også den første uken over påske. Det opplyser kommunen.

Det betyr at dagens regler i Oslo gjelder til og med fredag 9. april.

– Skoler og barnehager vil trenge tid å omstille seg til de nye veilederne, derfor har vi besluttet at de skal gi et tilbud i henhold til smittevernreglene slik de er definert i dag – også i uken etter påske, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Hun sier at skolene må få tid til å omstille seg til de nye smittevernveilederne, som har blitt forsinket fra nasjonale myndigheter.

– Det er fortsatt en alvorlig smittesituasjon og vi vet at mange elever på de eldste trinnene har veldig mange nærkontakter, noe som er spesielt risikabelt med tanke på det muterte viruset. Derfor må vi utsette overgangen til rødt nivå, understreker hun.

I de hardest rammede bydelene vil 5.–7. trinn holde stengt denne uka. Fortsatt vil enkelte barneskoler og barnehager bli stengt der situasjonen tilsier det.