Søk etter sjark i Nordland fortsetter med full styrke

NTB

Leteaksjonen etter en savnet sjark fortsetter i Vestfjorden i Nordland etter nødsignaler onsdag kveld. En tom redningsflåte er funnet i området.

To F-16 jagerfly tok av fra Bodø klokken 22.45 onsdag for å delta i søket. De to flyene observerte ved 23-tiden en redningsflåte i området.

Et Sea-King redningshelikopter sjekket funnet nærmere og fant redningsflåten tom uten at det kan fastslås at den tilhører den savnede sjarken. Jagerflyene returnerte til Bodø.

Ingen nye funn

Det er fortsatt ikke gjort noen nye funn i letingen, men to av de fire kystvaktfartøyene som er tilkalt, er nå i søk i leteområdet nordvest for Bodø, på utsiden av Landegode og Helligvær.

– Både KV Farm og KV Bison er framme i området og redningshelikopteret er også i fullt søk. Når det begynner å lysne vil vi sette i gang et strandsøk i Helligvær, opplyser redningsleder Finn- Tore Sortland ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB rett før klokken 4.30 natt til torsdag.

Været er fortsatt en utfordring med mye sjø og både snø- og regnbyger, men vinden har begynt å avta.

Kystvaktskipene KV Barentshav og KV Andenes ventes å være framme i femtiden torsdag morgen.

Nødsignal

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk klokken 19.18 onsdag via Kystradio Nord melding om at en 31 fots stor sjark hadde problemer.

Et Sea-King helikopter fra Bodø gikk umiddelbart mot havaristen og var i radiokontakt med båten sist klokken 20. Helikopteret søkte i området i to timer uten resultat.

Redningsleder Frode Iversen opplyser til Avisa Nordland at sjarken var kjøpt av en person som var på vei nordover med båten.

Et Orion overvåkingsfly fra Forsvaret er bedt om å bidra, men vil tidligst kunne ta av torsdag morgen.