Skjæran har blitt avhørt etter nachspiel i Bodø

NTB

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har blitt avhørt etter å ha deltatt på et nachspiel på et hotell i Bodø tidligere denne måneden.

– Jeg ble avhørt i går og forstår det slik at de er i gang med avhør av andre. Jeg er opptatt av å gi politiet ro til å gjøre sin jobb og vil derfor ikke gi noen ytterligere kommentarer før saken er avsluttet, skriver Skjæran i en SMS til VG via sin rådgiver Peter Walset.

Saken dreier seg om Skjæran og sju andre som tidligere denne måneden samlet seg til nachspiel på et hotellrom i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Politiet opprettet sak mot politikerne, men saken ble raskt henlagt fordi politiet mener det er motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer. Statsadvokaten ba så på eget initiativ om å få saken tilsendt, og for to dager siden ble saken sendt tilbake til politiet.

Politiet fikk saken på nytt fordi statsadvokaten mener det er behov for å innhente flere opplysninger. Statsadvokat Hilde Stoltenberg i Nordland statsadvokatembeter sa til Dagbladet tirsdag at det blant annet er ønskelig med avhør av de involverte.

Skjæran beklaget hendelsen, også etter at saken ble henlagt.

– Vi burde ikke møttes på denne måten, og jeg burde stoppet det da jeg var innom. Min sterke beklagelse står fast, sa Skjæran til NRK.