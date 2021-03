Hardt uvær herjer Nord-Norge

NTB

Nord i landet er fergeruter, veistrekninger og skoler stengt onsdag på grunn av høy vindhastighet. I Lofoten har uværet tatt med seg takplater.

Det er utstedt oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Ofoten og Lofoten, og gult varsel for Nord-Salten, Vesterålen og Sør-Troms. Meteorologene varslet på forhånd at det enkelte steder kunne bli vindkast opp mot 40 meter i sekundet.

Det har ikke blitt riktig så hard vind i tettbodde strøk, men i fjellstrøkene har det vært vindkast opp mot 46 meter i sekundet, opplyser vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen hos Meteorologisk institutt til NTB.

– Den verste vindøkningen har ikke helt truffet ennå. Man kan utover ettermiddagen vente seg enda mer vind, sier hun.

Sjekk været der du er

Stengte skoler på Vestvågøy

På Vestvågøy er alle skoleelever sendt hjem på grunn av det kraftige uværet, skriver Lofotposten.

– Det er vurdert at hentesituasjonen på formiddag og ettermiddag ikke vil være forsvarlig. Nå kan jo vinden avta eller ikke komme opp i meldt styrke, men vi vil ikke ta noen unødvendige sjanser. Boreal har også innstilt bussene, sier Bianca Halvorsen, som er kommunalsjef for oppvekst i kommunen til avisa.

Det er sterk vind i Nord-Norge onsdag, Flere veistrekninger, fergeruter og skoler er blitt rammet. Her blåser det mye ved Gimsøybrua i Lofoten. Foto: Statens vegvesen / NTB Les mer Lukk

Både på Vestvågøy og i Leknes har vinden tatt med seg taksteiner fra flere bygg.

– Det er allerede 33 meter per sekund på flyplassen i Røst, helt ytterst i Lofoten. Middelhastigheten har økt ganske mye fra klokka ni til nå. Der ser vi en økning, sier Skjervagen.

Politiet i Nordland tvitrer at det «blåser inn» med meldinger om gjenstander som er løse og andre hendelser som følge av uværet.

Stengte fergeruter

En rekke fergeruter er stengt på grunn av uværet, skriver Avisa Nordland. Det er kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet etter at den en periode var stengt.

Ifølge Skjervagen vil vindhastighetene fortsette å øke en del utover ettermiddagen, før det roer seg ned mot kvelden. Hun understreker at prognosene har blitt noe bedre, og at man kan «komme unna» med vindhastigheter opp mot 35 meter i sekundet.

– Men jeg ville ikke beveget meg ut i gata når det er så mye vind. Det er fare for ødeleggelse på bygninger og infrastrukturer, og ferger og båter burde virkelig unngås, sier hun.