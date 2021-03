Våt og grå påske i vente, men fortsatt snø i høyden

Det er varslet regn i perioder i store deler av landet første delen av påsken. I fjellet er det godt med snø flere steder, melder NVE. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

De fleste steder må man et stykke opp i fjellet for å finne godt snødekke under skiene denne påsken. Været for uka er preget av plussgrader og regn.