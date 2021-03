Fornyet Nato-krav om at Navalnyj løslates

Russland er tema når Natos utenriksministermøte avsluttes i Brussel onsdag. Generalsekretær Jens Stoltenberg er opptatt av å jobbe for et bedre forhold til naboen i øst, samtidig som alliansen håndterer dagens anstrengte forhold. Foto: Yves Herman / AP / NTB

NTB

Aleksej Navalnyj må løslates umiddelbart, krever Nato etter at alliansens utenriksministre onsdag diskuterte det anstrengte forholdet til Russland.

– Vi sender et tydelig politisk budskap og ber om en upartisk etterforskning av Navalnyj-saken og at Aleksej Navalnyj og andre som er arrestert, slippes fri umiddelbart, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse etter at møtet i Brussel var ferdig.

Stoltenberg sier Russland fortsetter å undertrykke politiske motstandere på hjemmebane og å opptre aggressivt utad

– Vi har sett påvirkningsforsøk, desinformasjon og propaganda, samt nettangrep og angrep med kjemiske våpen i Russland og på vårt territorium, sier Stoltenberg. Sistnevnte viser til forgiftningen av Navalnyj og av den tidligere agenten Sergej Skripal og datteren hans i Storbritannia. Russland avviser å stå bak angrepene, som ble utført med den russiske nervegiften novitsjok.

Generalsekretæren sier Nato fortsetter å tilpasse seg et endret sikkerhetspolitisk landskap, inkludert Russlands voksende rakettforsvar.

Samtidig fastholder han at forholdet til naboen i øst bør følges opp langs to spor, både avskrekking og dialog.

– Vi vil jobbe for å få et bedre forhold til Russland, samtidig som vi må håndtere det vanskelige forholdet, understreker han.

– Øyne og ører

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som har vært i den belgiske hovedstaden de siste dagene, trekker fram et par ting Norge bidrar med når Nato vurderer forholdet til Russland.

– Vi er Natos øyne og ører i nord. På grunn av naboskapet ser vi den politiske og den militære utviklingen tydelig. Vi forteller om operasjons- og øvingsmønstre, og vi kan forklare om noe er ny eller uvanlig russisk aktivitet, sier utenriksministeren til NTB i Brussel.

– Men vi forteller også om områder der dialog er mulig. Vi bruker mye ressurser på politisk kontakt med Russland, sier Eriksen Søreide, som nylig hadde et langt videomøte med sin russiske kollega Sergej Lavrov.

Utenriksministeren sier Norges bidrag til årvåkenhet og til å gi hele Nato et situasjonsbilde blir verdsatt i alliansen.

Inviterte partnere

Også våre naboland Sverige og Finlands utenriksministre var invitert med på den siste delen av det to dager lange Nato-møtet. Det samme var EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Vi står alle overfor de samme utfordringene når det gjelder Russland. Verken Nato eller EU har alle verktøyene som trengs, men sammen kan vi utfylle hverandre, sa Stoltenberg da han åpnet onsdagens samtaler.

Borrell sier det er viktig for fellesskapet i EU å se ut over sin egen union og diskutere med partnere som Nato. Han beskriver Russland som en farlig nabo som vender seg bort fra europeiske verdier og blir mer og mer autoritært. Samtidig er også han opptatt av å finne kommunikasjonskanaler.

– Det er spørsmål der vi har felles interesser, som atomavtalen med Iran og klimaendringene, sa Borrell på vei inn til møtet.

Ingen Afghanistan-beslutning

Dagen før var situasjonen i Afghanistan øverst på dagsordenen i Brussel. Nato tok som ventet ingen avgjørelse om hva som skjer 1. mai, tilbaketrekkingsfristen i avtalen med Taliban. Blant betingelsene for at USA og andre land skal trekke sine styrker ut av landet er blant annet at det er fremdrift i fredsprosessen, som for tiden har gått i stå.

– Vi ser alle at det ikke er noen enkel løsning eller noen risikofri vei videre, så vi må forberede oss på alle eventualiteter, sa Stoltenberg tirsdag. Han la til at Nato støtter alle forsøk på å blåse nytt liv i fredsprosessen.

På møtets første dag diskuterte ministrene også reformpakken Nato 2030, som ble lagt fram av Nato-sjefen i februar. Den skal diskuteres videre i alliansen og skal etter planen vedtas på et toppmøte senere i år.