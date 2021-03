Huitfeldt kritiserer Solbergs håndtering av Bergen Engines-salget

NTB

Anniken Huitfeldt (Ap) stiller spørsmål ved hvorfor regjeringen ikke agerte før i Bergen Engines-saken.

Anniken Huitfeldt påpeker at det er 13 måneder siden ble det kjent at Bergen Engines ble lagt ut for salg. 15. desember i fjor ble det kjent at det var russiske eiere som ville kjøpe motorfabrikken på Hordvikneset i Bergen.

– Hvorfor agerte dere ikke tidligere? Hvorfor sa Høyres statssekretær i næringsdepartementet «dette er en sak mellom to selskaper, som regjeringen verken kan eller bør blande seg inn i» 22. februar, for så at justisministeren ga beskjed om at salget blir stoppet i går? sa Huitfeldt i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Hun mener håndteringen skaper usikkerhet rundt Norges sikkerhet og beredskap.

Statsminister Erna Solberg (H) ser at prosessen kunne vært løst annerledes.

– Det er viktig å gå igjennom og se på erfaringene fra salget med Bergen Engines. Det er regjeringen ganske ydmyk på, at vi må gjøre.

Solberg fulgte opp med å si at de har jobbet med saken siden den ble varslet til utenriksdepartementet 15. desember. Videre at de på tidligere tidspunkt ikke var på et sted i prosessen hvor de kunne uttale seg.

Huitfeldt mener at statsministeren har sviktet sin viktigste oppgave ved å ikke samordne de ulike departementene godt nok. Hun mener at tre departementer har sagt ulike ting i løpet av de siste månedene og etterspør klarere tale i saken.