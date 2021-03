Nasjonalt forbud mot arrangementer innendørs anbefales om de nye tiltakene ikke virker

NTB

Nasjonalt forbud mot innendørs arrangementer og aktiviteter og to uker besøksstans er blant anbefalingene for nye nasjonale tiltak dersom smitten ikke går ned.

Tirsdag ble nye nasjonale tiltak som gjelder fra 25. mars, innført for å slå ned smitten.

I samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) har Helsedirektoratet blitt bedt av Helsedepartementet om å vurdere effekten av flere konkrete tiltak som de kan innføre om R-tallet ikke går ned under 1 etter de nye tiltakene, samt vurdere hvorvidt tiltakene bør forskriftsfestes.

De har nå kommet med et svar med sine anbefalinger for neste tiltakssteg. Blant anbefalingene er et nasjonalt forbud mot arrangementer og innendørs organisert fritids- og idrettsaktivitet, med unntak som vil bli utredet nærmere.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler også at folk unngår å ha gjester på besøk i to uker. Unntak blir gjort for nødvendige hjemmetjenester og for folk som har kort tid igjen å leve. Det gjøres også enkelte andre unntak for aleneboende og for barn og unge.

Flere av tiltakene som ble anbefalt i neste runde, har allerede blitt innarbeidet i reglene som gjelder fra 25. mars. Det gjelder blant annet at all undervisning ved universiteter og høyskoler gjennomføres digitalt, og å unngå alle reiser som ikke er nødvendige.