FHI bekymret for importsmitte fra Asia og Afrika

FHI er bekymret for importsmitte fra særlig Afrika og Asia. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

4 prosent av dem som kom til Norge fra Asia mellom 25. februar og 7. mars, var coronasmittet, viser tall fra FHI. Fra Pakistan var hele 12 prosent smittet.

3 prosent av dem som kom fra Afrika, var smittet, mens kun 1 prosent av dem som kom fra Europa smittet.

– Med tanke på at dette er screeningstester og ikke tester tatt på grunn av symptomer eller smittesporing, gir dette grunn til bekymring for import av smitte til Norge, fra innreisende til landet, skriver Folkehelseinstituttet.

I rapporten skriver FHI at tilsvarende screening av asymptomatiske studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo kun ga 7 positive testet blant 1.867 testede.

Overlege Trude Margrete Arnesen i FHI mener situasjonen er bekymringsfull av flere grunner, blant annet fordi det kan føre til at nye virusvarianter kommer inn i landet.

– De fleste gjennomfører isolasjonstida hjemme hos familien sin. Og det er det vi er bekymret for, at de kommer hjem til familien sin og utsetter familien sin for smittefare der, sier hun til NRK.