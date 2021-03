Regjeringen innfører nasjonale coronainnstramminger

NTB

Regjeringen innfører coronainnstramminger som gjelder i hele landet. – Det er nødvendig med strengere tiltak nå, sier helseminister Bent Høie (H).

– De som du til nå har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til, opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Vi anbefaler nå maks to gjester på besøk. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, sa Høie om de nye rådene for påsken.

Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Høie understreker at tiltakene som trer i kraft fra midnatt natt til torsdag og gjelder til 12. april, ikke erstatter de lokale tiltakene.

– Vi har varslet nasjonale innstramminger hvis smitten ikke går ned. Nå må vi gjøre det. De nye tiltakene gjelder hele landet, de vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav, sier Høie.

– Smittetallene ligger stabilt høyt, situasjonen er blitt mer ustabil, og vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Smittesporingen er under press i mange kommuner, sier helseministeren.

Fakta om regjeringens påskeråd Her er regjeringens anbefalinger for hvordan påskeferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte: Generelt * Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19. Sosialt * Hold to meters avstand til andre, både innendørs og utendørs. * Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. * Du bør unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted. * Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av inntil to faste venner. * Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand. Reiser * Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge. * Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med husstanden din, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre. * Bruk munnbind i butikker * Kun én i familien handler * Handle på tidspunkter da ikke alle andre handler * Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no. * Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme. * Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte. * Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem. * Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller lignende overnattingssted der mange samles. * Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning. * Dersom ubetjente turisthytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig. * Dersom turisthytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt. * Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. * Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene. Gudstjenester og andre markeringer * Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april. Kilde: NTB

Nasjonal skjenkestopp

Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet fra torsdag 25. mars



En del kommuner har allerede skjenkestopp, men nå vil altså restriksjonen gjelde for hele landet.

Siden 23. februar har de nasjonale reglene vært skjenkestopp klokken 22.

Regjeringen kan ikke lenger legge fram en plan for gjenåpning av samfunnet i slutten av mars. Statsministeren vil redegjøre for dette i Stortinget over påske.

– Vi har tidligere varslet at vi trolig kom til å legge fram den langsiktige planen for gjenåpning av landet i slutten av mars. Det kan vi ikke gjøre sånn som situasjonen er nå, men arbeidet med planen er i full gang, sier Høie.

– Statsministeren har derfor bedt Stortinget om å få komme og redegjøre for den langsiktige gjenåpningsplanen over påske, sier Høie.

Dette er de nye anbefalingene:

* Énmeteren blir nå til tometeren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

* Maks to gjester på besøk.

* Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

* Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.

* Bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

* Bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

* Alle reiser som ikke er nødvendige, bør utsettes med disse unntakene:

* Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.

* Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.

* Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

* Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars og varer til 12. april.

Dette er de nye reglene:

* Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

* Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.

* Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

* Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

* Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

* Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

* Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser, må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

* Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

* Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

* Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

* Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

* Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.