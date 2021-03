Sorgtungt farvel med Hans-Christian Gabrielsen

NTB

Familie, fagbevegelse og politikere tok tirsdag farvel med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Sjokket over dødsfallet og tomrommet etterpå preget begravelsen.

– Et stort tomrom står igjen etter Hans-Christian. På vegne av regjeringen vil jeg takke for Hans-Christans innsats for vårt land og lyse fred over hans minne, sa statsminister Erna Solberg i sitt minneord i Røyken kirke tirsdag formiddag.

Hun omtalte det uventede dødsfallet for to uker siden som brutalt, og ikke til å fatte. Samtidig takket hun for et godt samarbeid.

– Han var en tydelig LO-leder som visste hva han ville. Han kunne være skarp når han måtte, han var ikke redd for å tale regjeringen imot. Men selv om vi ofte var politisk uenig, hadde vi respekt for hverandre, sa statsministeren.

I tykt og tynt

53 år gamle Gabrielsen døde brått og uventet av hjertesvikt hjemme på Slemmestad tirsdag 9. mars. Han etterlater seg kona Trine og datteren Camille.

Smittevernhensyn gjorde at svært få personer var til stede under seremonien i kirken, som startet klokka 11. I tillegg til familien var enkelte representanter fra politikk og fagbevegelse invitert.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen begraves fra Røyken kirke tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskrev i sitt minneord Gabrielsen som en «tillitsmann i tykt og tynt».

– Klokken 8 den siste dagen Hans-Christian levde, tok han meg med i møte for å lytte til de tillitsvalgte i Hydro. Det handlet om å mobilisere for å sikre deres lønn og pensjon og rettigheter. For de ansatte på valseverkene i Holmestrand og Karmøy, sa Støre i kirken.

– Uvirkelig

Støre opplever dødsfallet som uvirkelig, og han fortalte om et stort savn hos mange.

– Hans-Christian fikk resultater. Han hjalp kollegaer til et bedre liv. Hans sto opp for dem som hadde det vanskelig. Hans-Christian hadde det slik, at for ham var det alltid vanlige folks tur, sa Støre.

Fiolinist Arve Tellefsen og solist Tone Elisabeth Braaten spilte og sang under seremonien.

Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg etter begravelsen til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fra Røyken kirke tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik omtalte Gabrielsen som en respektert leder og en samlende kraft i norsk fagbevegelse. Også hun opplever det hele som ufattelig.

– Jeg klyper meg fortsatt i armen og håper at det bare er en vond drøm. Vi er mange som har det tungt nå. Hans-Christian betydde uendelig mye for oss som sjef, kollega og venn. De siste dagene har vi sett at han betydde mye for mange andre også. Og det varmer, sa hun i sitt minneord.

Lang fartstid i fagbevegelsen

Gabrielsen ble leder i LO på kongressen i 2017. Han kom opprinnelig fra Fellesforbundet og var nestleder i LO de fire foregående årene. Som ung tok han fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, hvor han jobbet over ti år.

I fagforeningen på Tofte var han ungdomstillitsvalgt, før han ble nestleder og deretter leder i 1995.

Samme år ble han valgt inn i kommunestyret i Røyken, nå innlemmet i Asker kommune, for Arbeiderpartiet. Der satt han fram til 2003. Gabrielsen hadde dessuten sentrale tillitsverv i Buskerud Ap og satt i Aps sentralstyre.

Det blir også arrangert en minnestund tirsdag ettermiddag, med minnetaler av blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre, NHO-sjef Ole Erik Almlid og Sveriges statsminister Stefan Löfven.