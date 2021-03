Påtalemyndigheten ber om fire års fengsel for den IS-tiltalte kvinnen

Rettstegning fra Oslo tingrett av aktor Geir Evanger og kvinnen som er tiltalt for IS-deltakelse. Den 30 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha deltatt i ekstremistgruppa IS i nesten seks år.

NTB

Påtalemyndigheten mener at kvinnen som er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS, bør dømmes til fire års fengsel.

– Hun reiste helt frivillig til Syria, og dette valget har etter påtalemyndighetens syn svært mye å si for straffansvaret, sa aktor Geir Evanger i sin sluttprosedyre under rettssaken tirsdag.

Kvinnen er tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon etter at hun i februar 2013 reiste til Syria for å slutte seg til sin ektemann Bastian Vasquez, som da var fremmedkriger for Nusrafronten og senere IS.

Aktor Geir Evanger sa da han startet sin avsluttende prosedyre at dette er en spesiell sak.

– Dette er den første saken hvor noen, satt litt på spissen, er tiltalt for å være kone og mor, sa aktor Geir Evanger i rettssal 250 i Oslo tingrett.

Han viste til at det er lite veiledning å finne når det gjelder hvilken straff kvinnen, som er tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon etter å ha sluttet seg til IS i Syria i 2013, bør få.

I Syria var hun hjemmeværende kone for den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez og senere to andre IS-tilknyttede menn.

Evanger pekte også på at påtalemyndigheten og kvinnens forsvarere stort sett er enige om sakens faktum.

– Saken er likevel ganske rett fram. Det er ikke et veldig komplisert faktum. Vi har rettskilder på medvirkning, sa Evanger.