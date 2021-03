Sp forventer at regjeringen legger seg flat i Bergen Engines-saken

NTB

Tirsdag skal justisminister Monica Mæland (H) redegjøre for regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken for Stortinget. Senterpartiet krever oppvask.

Senterpartiet vil at regjeringen legger alle kortene på bordet for å gjenreise tilliten til at Høyre og regjeringen kan ivareta norske sikkerhetsinteresser.

– Jeg forventer at regjeringen legger seg flat og kommer med en grundig og ærlig gjennomgang av den svikten som ser ut til å ha skjedd, sier Sps Emilie Enger Mehl, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, til NTB.

I februar ble det kjent at Rolls-Royce hadde inngått en avtale verdt 1,6 milliarder kroner med det russisk-kontrollerte selskapet TMH International om å selge motorfabrikken Bergen Engines på Hordvikneset.

Oligarkene som eier selskapet, antas å ha nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

– Elendig håndtert

Bergen Engines har laget motorer til og har vedlikeholdsavtaler på en rekke norske forsvarsskip, samt flere andre Nato-land, deriblant USA.

Regjeringen har visst om saken siden desember, og Statsministerens kontor fikk skriftlig varsel i begynnelsen av februar. Likevel var det først når mediene begynte å skrive om saken at regjeringen begynte å gripe inn, mener Mehl.

– Det de har prøvd på så langt, er en dekkoperasjon der de gir inntrykk av at de har hatt kontroll hele tiden. Realiteten er at tidslinjen skurrer veldig, sier hun.

Etter mye medieoppmerksomhet valgte Rolls-Royce å stanse salget midlertidig 9. mars, og regjeringen har sagt at de vurderer å bruke sikkerhetsloven til å stanse salget permanent.

– Regjeringen har håndtert saken elendig ved å bagatellisere saken og gjennom flere uker gitt motstridende informasjon om hvorvidt de vil vurdere å bruke sikkerhetsloven for å gripe inn i salget eller ikke, sier Mehl.

Alvorlig svikt

Regjeringen har så langt ikke tatt noe selvkritikk. Det er lite betryggende for fremtidige saker, mener Mehl.

– Det ser ut til at regjeringen har manglet kontroll på regelverket som skal beskytte oss mot trusselen fra utenlandske oppkjøp. Dette til tross for at PST i flere år har advart mot at Russland og Kina vil sikre seg kontroll i Norge, nettopp ved å kjøpe opp bedrifter, viktig infrastruktur eller teknologi. Det er en alvorlig svikt, sier Mehl.

– Er det slik å forstå at stans av salget er det eneste akseptable for Sp?

– Det er regjeringen som sitter på hele bildet, som må ta den vurderingen. Det skal ikke være nødvendig at Sp skal være vaktbikkje for at de skal reagere og sørge for at rikets sikkerhet beskyttes. Vi forventer først og fremst at regjeringen bringer klarhet i hva som har skjedd, sier Mehl.