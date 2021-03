Fortsatt uenighet mellom Telia og Nent

Kunder av Telia har siden 1. mars ikke kunnet se Erling Braut Haalands eskapader for Borussia Dortmund, eller TV-suksesser som Camp Kulinaris, Paradise Hotel, og Luksusfellen etter bruddet mellom Telia og Nent. Nent hevder kanalene ikke kommer tilbake til Telia. Foto: Bernd Thissen/ AP / NTB

NTB

TV-kunder av Telia har siden 1. mars ikke kunne ta inn kanaler fra Nent. Nå sier Nent at deres kanaler ikke vil komme tilbake til Telia.

Nent står bak kanaler som TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explorer og alle V-kanalene fra Viasat.

Siden 1. mars har rundt 500.000 Telia-kunder ikke hatt tilgang til disse kanalene, samt strømmetjenestene Viaplay og Filmfavoritter. Det inkluderer Champions League- og Bundesliga-kamper, skriver Nettavisen.

Nents kommersielle direktør Kim Poder sier at kanalene deres ikke vil vende tilbake til Telias flater og at partene ikke lenger har noen avtale. Han mener deres innhold er borte for godt.

– Samarbeidet vi har hatt med Telia gjennom flere år nå blitt avsluttet i og med at partene etter langvarige forhandlinger ikke oppnådde enighet i februar, sier Poder.

Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde sier på sin side at de beklager situasjonen som har oppstått.

– Vi jobber for fullt for å finne en god løsning slik at kundene igjen kan få sett på Nent-kanalene, sier han.

Det er uenighet om pris og valgmuligheter som er årsaken til den fastlåste konflikten.