SV vil la partimedlemmene avgjøre regjeringssamarbeid

SV-leder Audun Lysbakken vil at partimedlemmene skal kunne stemme ja eller nei til om partiet skal gå inn i et regjeringssamarbeid etter høstens valg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Om valgresultatet til høsten gjør at SV kan gå inn i regjeringsforhandlinger, kan det bli partimedlemmene som bestemmer om partiet skal gå inn i regjering.

Et historisk vedtak på partiets landsstyremøte sist helg gir nemlig hvert enkelt partimedlem muligheten til å ta avgjørelsen om regjeringsdeltakelse, skriver Klassekampen.

Det skal i så fall skje i en uravstemning blant medlemmene etter at partiledelsen har forhandlet med de andre rødgrønne partiene.

– Vi vil at en ny regjering skal være et ordentlig grasrotprosjekt, og ikke noe som skal bygges av partiledelsen og partitopper alene, sier partileder Audun Lysbakken.

Han tror at en slik uravstemning vil skape ny energi i partiet og mener at vedtaket er historisk.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning gir Lysbakken rett i det, men tror samtidig at et slikt vedtak kan slå begge veier.

– Man løper en risiko ved at partiet kan si nei til det ledelsen har forhandlet fram, sier han.