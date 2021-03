Viggo Kristiansens forvarer kritiserer statsadvokaten

NTB

I et brev til Borgarting lagmannsrett skriver Viggo Kristiansens advokat at statsadvokaten holder med mindretallet i Gjenopptakelseskommisjonen.

Oslo statsadvokatembeter nektet i forrige uke å løslate Baneheia-dømte Viggo Kristiansen fra forvaring i påvente av at straffesaken hans skal behandles på nytt.

I et nytt tilsvar til Borgarting lagmannsrett, som skal behandle spørsmålet, skriver advokatene Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad at samfunnet risikerer å forlenge krenkelsen av Kristiansen dersom han ikke blir løslatt i påvente av gjenopptakelsessaken.

Statsadvokat Johan Øverberg viste til at mens tre medlemmer i kommisjonen var for gjenåpning, var to mot. Det ble også vist til at en samlet kommisjon mente det var enkeltbevis som kunne tyde på at Kristiansen var riktig dømt.

Flertallet veier tyngst

– Det har ingen plass i norsk rett at en skal se vekk fra flertallets avgjørende vurdering, og la mindretallets vurdering sperre for en viktig konsekvens av flertallets avgjørelse, herunder at dette taler tungt for løslatelse. Under enhver omstendighet veier flertallets vurderinger tyngre enn mindretallets, noe påtalemyndigheten synes å overse, skriver Sjødin i brevet til lagmannsretten

Advokatene skriver at grunnlaget om at Kristiansen fremdeles utgjør en fare for samfunnet, ikke kan anses oppfylt så lenge det er betydelig tvil om dommen mot ham er riktig. Videre står det at Kristiansen ikke vil kunne utgjøre noen trussel mot samfunnet dersom han løslates fra fengsel i påvente av ny behandling.

De skriver at eventuell ny kriminalitet vil være det siste Kristiansen vil tenke på.

– Skulle Kristiansen så mye som å pådra seg en parkeringsbot, ville han blitt eksponert på førstesiden av landets aviser og mediehus i løpet av minutter. Kristiansen har således klar interesse i å leve et tilbaketrukket og lovlydig liv etter løslatelse, noe han er klar på at han akter å gjøre, står det i brevet.

Domstolen avgjør

Statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei i Oslo statsadvokatembeter er utpekt til å vurdere om påtalemyndigheten skal reise på beina en full straffesak mot Viggo Kristiansen eller om det eventuelt skal legges ned påstand om frifinnelse etter det torsdag 18. februar ble det kjent at han får straffesaken sin gjenåpnet.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel og har sonet ferdig. Viggo Kristiansen sitter derimot fremdeles på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum.

Borgarting lagmannsrett vil oppnevne tre dommere som skal ta stilling til spørsmålet om å løslate 41-åringen fra fengselet. Mandag var denne avgjørelsen imidlertid ikke tatt.