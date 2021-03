Flere kjente svenske artister arrestert for grov mishandling

Ifølge politiet skal det ha oppstått en slåsskamp hvor flere personer skal ha blitt slått til blods. Expressen skriver at en mann ble funnet blodig forslått på fortauet utenfor festlokalet. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Mishandlingen skal ha funnet sted under et nachspiel i Stockholm i helgen.

– Det er en sak hvor fire menn er pågrepet mistenkt for grov mishandling. Men vi kan ikke gå inn på hvem de pågrepne er, sier kommunikasjonsansvarlig Robin Simonsson ved Statsadvokatkontoret.

Slått til blods på fortauet

Ifølge Aftonbladet skal artistene ha havnet i krangel med andre profilerte artister under en privat fest. Hendelsen fant sted natt til søndag.

Mishandlingen skal ha skjedd i forbindelse med en slåsskamp hvor flere personer ble slått til blods. Expressen skriver at en mann ble funnet blodig forslått på fortauet utenfor festlokalet.

Prisbelønte artister

Til sammen fire kjente, svenske artister er arrestert i forbindelse med det politiet beskriver som grov mishandling.

De fire pågrepne er alle prisbelønte artister, blant annet for millioner av avspillinger på Spotify.

Politiet gjennomførte avhør på stedet før de mistenkte ble fjernet og tatt i forvaring av politiet.

Nekter for alt: – Feil person som er utpekt

Alle de pågrepne ble senere løslatt natt til søndag. De skal ha fått oppnevnt forsvarere.

– Han nekter for å ha gjort noe galt, og jeg er overbevist om et etterforskningen kommer til å gi oss rett på det punktet. Min oppfatning er at det er feil person som er utpekt, sier advokat Viktor Banke, som forsvarer en av de mistenkte artistene, ifølge Expressen.