NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 22. mars.

Evakuerer boliger etter steinras i Trondheim

Tre boenheter i Trondheim evakueres etter et steinras natt til mandag. NVE er tilkalt for å vurdere behov for ytterligere tiltak.

– Vi fikk melding klokken 03.40 fra en beboer om at en stor steinblokk hadde rast ned i hagen og knust flere gjenstander der. Politiet og brannvesenet rykket ut til stedet og observerte med drone en del stein som er i ferd med å rase ned, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB.

I samråd med geolog fra NVE ble det besluttet å evakuere tre boenheter av sikkerhetsmessige årsaker.

Tusenvis evakuert fra flom i Australia

Om lag 18.000 personer har blitt evakuert fra delstaten New South Wales på grunn av flom. Noen områder rundt Port Macquarie, nord for Sydney, har fått nærmere 900 millimeter med regn de siste seks dagene.

Mer kraftig regn har mandag gjort situasjonen delstaten verre, og det kraftige regnværet er ventet å fortsette i flere dager. Delstatsminister Gladys Berejiklian sier regionen er rammet av en hundreårsflom.

Savnede i Reisadalen i Nord-Troms funnet

To menn som var savnet i Reisadalen i Nordreisa i Nord-Troms søndag, ble funnet av letemannskaper natt til mandag.

Klokka 1.30 skriver Troms politidistrikt på Twitter at politiet sammen med letemannskaper fra Norsk Folkehjelp har funnet de to mennene.

De ble funnet på fjellet ved Doaresvannet. De er nedkjølt og får behandling på stedet i form av varmetelt og varm drikke, opplyser politiet.

EU-kommissær vil ikke ha russisk vaksine

EU-kommissær Thierry Breton sier unionen ikke trenger Russlands koronavaksine Sputnik V og at immunitet kan oppnås ved europeisk vaksineproduksjon innen midten av juli.

– Vi trenger absolutt ikke Sputnik V, sa Breton, som leder arbeidsgruppen som skal sørge for vaksineleveranser til EU, ifølge Reuters. Uttalelsen, som har utløst en kraftig reaksjon fra den russiske produsenten, kom i et intervju med den franske TV-kanalen TF1.

577 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 577 koronasmittede i Norge. Det er 243 færre enn dagen før og 63 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til mandag er det registrert 86.939 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).