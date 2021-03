Vedum ber KrF stemme mot sin egen regjering

NTB

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber KrF om å stemme mot regjeringens forslag til rusreform, men møter en kald skulder.

– Frislipp av narkotika for ungdom kan bli et sentralt ettermæle for KrFs to år i regjering. Det håper jeg partiet ser, sier Trygve Slagsvold Vedum til Vårt Land.

KrF er mot rusreformens forslag om å avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget bruk, men måtte gi tapt i regjering.

Derfor oppfordrer Sp-lederen KrF om å stemme imot sin egen regjerings forslag, og heller stemme for Sps forslag, der bare tunge rusavhengige skal slippe straff.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan sier imidlertid at KrF må forholde seg til regjeringsavtalen og dermed ikke vil støtte Sps forslag.

– Som regjeringsparti må vi forholde oss til flertallet i Stortinget, sier han.