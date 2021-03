Politiet gransker mobiler og bankinformasjon i Lørenskog-saken

NTB

Vitner som var inne til avhør kort tid etter Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er blitt bedt om å levere inn gamle digitale spor til politiet.

Etter det NRK får opplyst har minst to personer som tidligere har vært innkalt som vitner, på nytt ha blitt bedt om å bidra med informasjon i saken.

De har blant annet blitt bedt om å levere inn gamle mobiltelefoner, regnskaper og å gi politiet tilgang til nettbank.

Henvendelsen om å gjennomsøke tidligere transaksjoner og regnskap kom sent på høsten 2020.

Etter det NRK får opplyst er innhenting av gamle, digitale og økonomiske spor fortsatt et aktivt etterforskningsskritt. Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Andre vitner har også blitt kalt inn til nye avhør hos politiet, to og et halvt år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Politiets hovedteori er at det dreier seg om et drap, og at en bortføring ble fingert for å skjule drapet.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, og etter det NRK får opplyst mener politiet at ekteskapsproblemer er motivet i saken.

Dette avvises av Tom Hagen, som nekter straffskyld.