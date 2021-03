Halden-mann for retten tiltalt for å ha drept sin mor

NTB

Rettssaken mot en mann fra Halden i 30-årene som er tiltalt for å ha drept sin egen mor i juli i fjor, starter i Halden tingrett tirsdag.

Ifølge tiltalen mener påtalemyndigheten at mannen var psykotisk da han knivstakk moren gjentatte ganger i overkroppen, slik at hun døde.

Saken starter i Halden tingrett tirsdag og det er satt av tre dager til å behandle den. Aktor vil legge ned påstand om dom på overføring til tvunget psykisk helsevern.

Bare tre dager før drapet var sønnen innlagt til tvungen observasjon. Han var innlagt flere ganger ved ulike psykiatriske avdelinger i løpet av 2020 med mistanke om psykose.

Forsvarerne hans har uttalt at mannen var uenig i at han skulle skrives ut fra behandlingen like før drapet skjedde.