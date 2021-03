Ålesund stenger ned – skjenkeforbud og forbud mot arrangementer

NTB

Ålesund har vedtatt en forskrift som stenger byen ned. Ordføreren sier hun helst ikke ville utsette befolkningen for en nedstengning som den Oslo-folk har hatt.

Forskriften er vedtatt også av nabokommunene Sula og Giske. Kommunene sliter med å takle smitteutviklingen, og vedtok lørdag en forskrift som går lenger enn de nasjonale tiltakene. Den gjelder fra midnatt til 11. april.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) ble stilt spørsmål om hun ikke burde stengt ned tidligere på pressekonferansen der forskriften ble presentert.

– Jeg tror folk har opplevd det som belastende nok om ikke vi skulle gå inn i den samme vanskelige situasjonen de har hatt de siste månedene i for eksempel Oslo. Jeg tror det kan være vanskelig for folk å forestille seg hvor tøft det har vært. Vi har ikke vært i samme båt overhodet, sier Vinje.

– At vi nå velger å komme med strengere tiltak, er fordi smittesituasjonen tilsier det. Så at vi skulle vært tidligere ute, kan jeg ikke se at skulle være nødvendig.

– Urovekkende

Kommuneoverlege Olav Mestad sier de har følt de har hatt kontroll på utviklingen, men at situasjonen har endret seg raskt.

Kommunen har gått fra risikonivå 1 til 4 på kort tid. Det er blant annet et utbrudd knyttet til NTNU der ni så langt er smittet med ukjent smittekilde. Smittede har blant trent på et treningssenter som er stengt ned.

Det blir skjenkestopp og delvis stengte universiteter og høyskoler. Det er heller ikke tillat å organisere innendørs idrettsaktivitet og fritidsaktiviteter som kor og teater for personer over 20 år. Kommunen gir påbud om hjemmekontor så langt det lar seg gjøre.

Det innføres munnbindplikt i offentlige lokaler. Det gjelder også i taxi og i kollektivtrafikken.

Lokal treenighet

I tillegg stenges følgende virksomheter: Treningssentre, svømmehaller og lignende, museum, kino, teater, konsertsteder og andre offentlige underholdningsvirksomheter.

Ordførerne i Sula og Giske sier det er helt naturlig å innføre en felles forskrift med Ålesund.

– Vi må hjelpe hverandre så godt vi kan med å gjøre dette så bra som mulig. Det er forhøyet risikonivå, sier Giske-ordfører Harry Valderhaug (KrF), som understreker at de gjør dette etter kontakt med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.