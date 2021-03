Flere hovedveier gjenåpnet for trafikk

NTB

E6 over Saltfjellet og E12 Umbukta, som tidligere var stengt grunnet uvær, er nå åpne for trafikk igjen. E10 Bjørnfjell er fortsatt stengt.

En ny vurdering for E10 Bjørnfjell kommer klokken 11.00. Det er fortsatt stengt på svensk side grunnet uvær, og der vil det komme en ny vurdering klokken 12.00, skriver Vegtrafikksentralen nord.

I sør er riksvei 7 over Hardangervidda delvis stengt, det er åpnet for kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

I Midt-Norge advares bilister om krevende kjøreforhold. I nesten hele Trøndelag er det snøbyger, skriver Adresseavisen.

– Det blir potensielt glatte veier i kveld. Når vi først får snø, og så regn, er det fare for dårlige kjøreforhold, sier vakthavende meteorolog Susana Reuder i Meteorologisk institutt.