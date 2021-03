Én av ti norske diplomater i utlandet har hatt corona

NTB

I alt 9 prosent av Utenriksdepartementets utstasjonerte diplomater har fått påvist covid-19. Fem av dem har vært evakuert til Norge for å få behandling.

Det bekrefter Utenriksdepartementets kommunikasjonssjef Trude Måseide til Dagens Næringsliv.

– Det er en belastning for mange av våre diplomater og deres familier at de lever i land med mye smitte og dårlige helsetjenester. Vi har fått på plass en ordning der våre ansatte kan komme hjem for å bli vaksinert, i tråd med regjeringens prioriteringer, sier Måseide.

Avisa erfarer at det er flere utstasjonerte som tidligere har vært misfornøyde med at de ikke blir vaksinert i Norge.