Diskrimineringsombudet: Bekymret for økt rasisme i pandemien

Pandemien har ført til økt oppslutning rundt rasistiske holdninger, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

– Det er et kjent fenomen at sykdommer og pandemier brukes til å rasjonalisere fordommer, og at rasisme rundt om i verden får økt oppslutning i krisetider, sier hun.

– På gata, i kommentarfeltene på nettet og i sosiale medier ser vi stadig folk som er på jakt etter syndebukker og som oppriktig mener at etniske minoriteter i Norge har en form for personlig skyld i smittespredningen, sier Bjurstrøm.

21. mars har siden 1966 vært FNs internasjonale dag mot rasediskriminering. Datoen ble valgt til minne om de 69 menneskene som ble drept av politiet i Sharpville-massakren i Sør-Afrika 21. mars 1960, ifølge FN-sambandet.

De drepte protesterte mot passlovene, som skulle hindre at afrikanere fikk oppholde seg i hvite områder.

Bjurstrøm vil bruke dagen til å rette fokus mot det hun kaller en liten bølge av rasisme i det norske samfunnet.

– Det at personer med asiatisk bakgrunn blir mobbet for «kina-viruset», det at mørkhudede får stygge blikk og blir bedt om å ikke ta med seg smitte fra øst til vest i Oslo, eller at polakker blir møtt med hatefulle kommentarer hver gang de lander med fly i Norge, er en form for diskriminering det ikke er plass til og som vi må ta på største alvor, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.