Høie vil prioritere å vaksinere smittefrie Svalbard

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) begrunner vaksinasjonsbeslutningen med at det er begrenset kapasitet både i lokalsamfunnet og ved Longyearbyen sykehus.

Regjeringen går inn for å tilby vaksine til alle over 45 år på Svalbard.

Regjeringen bekrefter dette på sine nettsider og begrunner det med at det vil være langt vanskeligere å håndtere et smitteutbrudd på den arktiske øygruppen.

– Et eventuelt smitteutbrudd på Svalbard vil være svært krevende å håndtere. Det er begrenset kapasitet både i lokalsamfunnet og ved Longyearbyen sykehus til å håndtere et større smitteutbrudd og det er store utfordringer med transport av et mulig større antall pasienter som trenger sykehusbehandling til fastlandet. Derfor starter vi vaksinasjon av befolkningen på Svalbard allerede i mars, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ifølge regjeringen er det en lavere andel av befolkningen på Svalbard som har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved smitte av viruset, men fastholder at det vil være begrenset kapasitet til å håndtere et eventuelt utbrudd.

Evakueringskapasitet for en eventuell medisinsk evakuering av alvorlig syke coronaviruspasienter fra Svalbard til fastlandet er begrenset, er begrenset, skriver regjeringen.

Ifølge Dagbladet starter vaksineringen allerede i mars.