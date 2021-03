To skadd i boligbranner i Trøndelag

NTB

Nødetatene rykket lørdag ut til en enebolig som sto i full fyr i Nardo i Trondheim. En person er påført lettere brannskader.

Politiet melder på Twitter at alle skal være ute av huset. En person er lettere brannskadd og ble tatt hånd om av helsepersonell.

Det er ikke fare for at ilden sprer seg.

Nødetatene måtte også rykke ut til en bolig i Namsos etter melding om brann.

Politiet skriver på Twitter at et barn er kjørt til sykehus for sjekk etter å ha pustet inn røyk.

I dette tilfellet var det heller ikke fare for spredning.