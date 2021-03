Kraftig smittehopp i Sarpsborg – 75 nye smittede

NTB

Smittetallene i Sarpsborg går kraftig opp. Det siste døgnet ble det registrert 75 nye tilfeller. – Det muterte viruset har overtatt, sier kommuneoverlegen.

Tallet er omtrent like mange som for de fem månedene fra april til september i fjor, skriver kommunen. Fredag ble det meldt om 45 smittetilfeller.

–Kriseledelsen var forberedt på en økning i tallene, og det er en alvorlig situasjon, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

– Det muterte viruset har overtatt. Det er mye mer smittsomt, og vi ser mange tilfeller på at én smittet person fører til at nær sagt alle han eller hun omgås mye med, også blir smittet, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman.

Kommunens kriseledelse vurderer situasjonen fortløpende og sier det kan bli behov for enda strengere tiltak. Bergman mener at de fortsatt har god oversikt over situasjonen, tross de høye smittetallene.

– Gjennom smittesporingen de siste dagene ser vi at de aller fleste har færre nærkontakter enn tidligere. Veldig mange av de 75 som ble smittet i går var kjente nærkontakter til tidligere smittede personer, forteller hun.

Riktignok har ti av de smittede fra fredag ukjent smittevei, og dette er bekymringsfullt, sier hun.

Bergman har imidlertid tro på at de strenge tiltakene som ble innført på tirsdag, får full effekt om noen dager. De forventer dermed en nedgang i smittetallene.