Foto: Islands meteorologiske institutt via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Rød himmel på Island

Et vulkanutbrudd ved Fagradalsfjall nær Islands hovedstad Reykjavik farget himmelen rød i natt. Det er ingen umiddelbar fare for folk, men all flytrafikk er innstilt.

Det er rundt 900 år siden det sist var vulkansk aktivitet i dette området, som ligger bare noen få mil fra hovedstaden.

989 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 989 koronasmittede i Norge. Det er 45 færre enn dagen før, men 84 flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 85.542 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Fire personer anmeldt for smittevernbrudd i Oslo

Politiet rykket i natt ut til en leilighet på Ullevål i Oslo. Det var flere enn de to tillatte gjestene der, og fire personer er anmeldt.

Oslo politidistrikt meldte om saken ved 5.30-tiden.

Biden vil ha slutt på fremmedhat

– Stillhet er medvirkning. Vi kan ikke være medskyldige. Vi må reise oss. Vi må handle, sa USAs president Joe Biden i en tale i Atlanta i Georgia, og oppfordret til å kjempe mot gjenoppblomstring av fremmedhat.

Bakgrunnen er at det er registrert økning i vold mot folk med asiatisk bakgrunn i USA etter koronavirusets utbrudd. Tidligere i uken ble åtte mennesker, blant dem seks kvinner med asiatisk opprinnelse, skutt og drept på to massasjesalonger i Atlanta-området.

Ventura ute av golfturnering i Florida

Den norske golfproffen Kristoffer Ventura klarte ikke cuten og er dermed ikke med til tredje dag av PGA-turneringen i Florida.

Ventura hadde fem birdies, men også fire bogeys og en dobbeltbogey og endte dermed andrerunden fredag ett slag over par.