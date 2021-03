Idrettsprofil ble frifunnet for vold og voldtekt – nå ankes saken

NTB

Den tidligere idrettsprofilen som var tiltalt for vold og voldtekt, ble frifunnet i Nedre Romerike tingrett. Nå anker påtalemyndigheten til lagmannsretten.

– Det ankes over bevisbedømmelsen. Det er påtalemyndighetens oppfatning at retten har vurdert de enkelte bevis isolert sett og ikke i tilstrekkelig grad foretatt en samlet og helhetlig bevisvurdering, sier statsadvokat Trude Antonsen til Nettavisen.

Den 41 år gamle mannen var tiltalt for fysisk og psykisk vold mot sin daværende kone, samt flere voldtekter. Mannen nektet straffskyld.

Enkelte av forholdene mannen var anklaget for, skal ifølge tiltalen ha funnet sted over et tidsrom på mer enn 16 år, fra februar 2002 til mars 2018. I den perioden var mannen fremdeles en aktiv idrettsutøver på toppnivå i Norge.