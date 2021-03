Utenlandske bærplukkere får mulighet til å komme til Norge

Regjeringen kommer nå med en ordning som kan åpne for utenlandske bærplukkere. Her er vietnamesiske jordbærplukkere på Minnesund i Viken i fjor.

NTB

Gårder som produserer poteter, grønnsaker og bær og som trenger utenlandsk arbeidskraft, får nå en dokumentasjonsordning av regjeringen.

– Vi er i en krevende situasjon med stort smittepress og behov for streng kontroll på innreise. Dokumentasjonsordningen for grøntnæringen gir en kvalitetssikring som vil være god bistand til grensemyndigheten som fører kontroll med innreise, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Hun sier at den nye ordningen vil gi et godt grunnlag for å vurdere om reglene for å kunne gi unntak fra innreiserestriksjonene, er oppfylt.

Foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt eller bær, kan sende inn opplysninger om sitt behov for utenlandsk arbeidskraft. Det er imidlertid grensepersonell som tar den endelige avgjørelsen om arbeidstakere får komme inn i landet, presiseres det i veiledningen.

Ordningen administreres av Landbruksdirektoratet og iverksettes umiddelbart.