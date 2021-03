Tre nye coronadødsfall i Oslo

NTB

En beboer på et sykehjem, en pasient på et helsehus og en hjemmeboende pasient i Oslo er døde med coronasmitte.

De tre døde henholdsvis 13, 15, og 17. mars, og dødsfallene er innrapportert av sykehusene, opplyser Sykehjemsetaten i Oslo i en pressemelding.

Siden mars 2020 har totalt 62 sykehjemsbeboere og fem pasienter på helsehus som var syke med covid-19, dødd enten på sykehjem eller sykehus.

Pasienten på helsehuset døde 13. mars, beboeren på sykehjemmet to dager senere, og den tredje, en hjemmeboende pasient som ble overført fra sykehus til Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB), døde 17. mars.

Siden mars 2020 er det totalt 16 pasienter som er døde med covid-19 på KCB.

Etatsdirektør Helge Jagmann sier at det nå er et høyt smittepress inn mot sykehjemmene i kommunen.

– 57 medarbeidere er nå syke med covid-19, og 174 medarbeidere er i karantene. Vi har også fire beboere på sykehjem som er syke med covid-19. Noen av disse er fullvaksinerte. De er fordelt på fire institusjoner, sier han.

Flesteparten av de ansatte er fortsatt uvaksinerte, og det er også beboere som av ulike grunner ikke er vaksinerte. Jagmann understreker at det derfor er viktig at smittevernreglene følges av alle besøkende.

De oppdaterte besøksreglene for sykehjem i Oslo sier at beboere kan ha besøk av maksimalt to personer per besøk.