FHI: For tidlig å konkludere om AstraZeneca-vaksinen

En dose med AstraZeneca-vaksinen trekkes ut av glasset på et sykehus i Luton i England. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

NTB

FHI mener det er for tidlig å konkludere om AstraZeneca-vaksinen har sammenheng med blodpropptilfeller. Det kan drøye før Norge tar et endelig valg om vaksinen.

Vaksineringen med AstraZeneca er satt på pause mens det granskes om den kan ha sammenheng med alvorlige og sjeldne blodpropp-tilfeller. Eksperter ved Rikshospitalet mener det skyldes vaksinen, men Folkehelseinstituttet vil ikke konkludere ennå.

– Selv om fagfolk ved Oslo universitetssykehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert med at det er en årsakssammenheng med vaksinasjon, sier Sara Viksmoen Watne ved FHI til TV 2.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til Dagbladet at det trolig ikke blir noen norsk avgjørelse om vaksinen torsdag, til tross for at Det europeiske legemiddelverket (EMA) vil komme med en vurdering torsdag.