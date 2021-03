Helse sør-øst venter kraftig hopp i innleggelsene

Det er nå innlagt 195 covid-pasienter ved sykehusene i helseregionen. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

Helse sør-øst venter langt flere coronapasienter i ukene framover. De håper at kraftige tiltak skal gi effekt, og at FHI-anslaget på 620 pasienter er for høyt.