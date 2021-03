NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

1.064 nye koronasmittede registrert siste døgn

Ved midnatt var det registrert 83.519 koronasmittede her i landet. Det er en økning på 1.064 siste døgn, noe som er 379 flere enn samme dag for ei uke siden.

Økningen er den nest høyeste på ett døgn under pandemien. Bare døgnet før hadde flere nye smittede, med 1.156. Det er utført over 4,2 millioner koronatester her i landet til nå.

21-åring siktes for åtte drap etter skyteepisoder i Atlanta

En 21 år gammel mann siktes for å ha drept åtte personer ved massasjesalonger i Atlanta. Han erkjenner drapene, men benekter at angrepet var rasistisk motivert.

Det var Robert Aaron Long, en hvit mann, som ble pågrepet tirsdag kveld. Sju av ofrene var kvinner, og seks av de drepte hadde asiatisk bakgrunn.

Høyeste smittetall i Frankrike siden november

Franske helsemyndigheter registrerte det høyeste antallet nye koronatilfeller på et døgn på nesten fire måneder i går. Det ble det registrert 38.501 nye smittetilfeller, en betydelig økning fra dagen i forveien, da tallet var 29.975.

Ikke siden november har det blitt registrerte like mange nye smittetilfeller i landet. Samtidig ble det registrert 246 nye dødsfall blant covid-19-pasienter. Statsminister Jean Castex skal orientere om nye tiltak for å få bukt med smitten i dag.

To personer i bil uskadd fra snøskred i Sør-Varanger

En bil er tatt av et snøskred ved Svartaksla i Sør-Varanger. De to som var i bilen, er uskadd. 110-sentralen i Finnmark meldte om snøskredet ved halv ett-tiden i natt.

Nødetatene rykket ut til stedet, og brannvesenet hentet ut de to, som ikke klarte å komme seg noen vei på egen hånd. De er tatt med tilbake til Kirkenes.

Nord-Korea avviser tilbud om dialog med USA

Nord-Korea sier en amerikansk invitasjon til dialog vil bli ignorert, med mindre USA endrer sin «fiendtlige» tilnærming.

Utspillet kommer noen dager etter at USA har forsøkt å få i gang atomsamtalene mellom landene igjen, og rett før USA og Sør-Koreas utenriksministre og forsvarsministre møtes i Seoul for samtaler, blant annet om Nord-Koreas atomprogram.