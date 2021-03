Nordmenn delt i synet på AstraZeneca-vaksinen

Vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen er midlertidig stoppet i Norge og flere andre land. Nå viser en undersøkelse at befolkningen er skeptiske til vaksinen, selv om myndighetene sier den er trygg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nordmenn er delt i synet på om de har tillit til AstraZeneca-vaksinen. I en ny undersøkelse svarer 40.9 prosent nei til å ta vaksinen selv om den er trygg.

I undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar for TV 2, er nordmenn blitt spurt om de vil ta AstraZeneca-vaksinen dersom myndighetene konkluderer med at den er trygg.

Da svarer 40.9 prosent nei, mens 39,6 prosent svarer ja. 19,5 prosent er usikre.

En rekke land, inkludert Norge, Sverige og Danmark, har satt bruken av vaksinen på vent etter at det er registrert flere tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen.

Ikke overrasket

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) er ikke overrasket over skepsisen.

– Når det blir stilt så mange spørsmål rundt en vaksine som det vi har opplevd i tilfellet med AstraZeneca-vaksinen den siste tiden, så er det naturlig at folk er nølende og skeptiske, mener hun.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har anbefalt fortsatt bruk av vaksinen mens de gransker rapportene om blodpropp. EMA mener at nytten veier opp for risikoen.

En konklusjon er ventet på torsdag. Dersom EU gir grønt lys, vil en rekke land umiddelbart gjenoppta bruken.

Landene står imidlertid fritt til å velge selv hva de ønsker å gjøre med vaksinen, selv om det skulle bli tommel ned fra EU. Her hjemme har FHI varslet at de vil foreta sin egen vurdering.

Mer skepsis

I en annen undersøkelse svarer åtte av ti nordmenn at de fortsatt vil ta vaksine mot covid-19. Men nyhetene om AstraZeneca-vaksinen har dempet entusiasmen noe.

– Omtrent ni av ti ville ta vaksine før AstraZeneca-saken preget nyhetsbildet. Nå sier åtte av ti at de vil ta vaksine, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen Norsk coronamonitor.

Nordmenns bekymringer for bivirkninger av coronavaksiner har også økt.

I underkant av annenhver nordmann (48 prosent) var bekymret for bivirkninger av en vaksine tidligere i år, men nå sier omtrent seks av ti at de er bekymret for bivirkninger, ifølge Clausen.

– Svært uvanlige symptomer

Selv om de mange meldingene om mulige alvorlige bivirkninger har blitt mange, er det ennå ikke påvist noen direkte sammenheng med AstraZeneca-vaksinen.

– For det første er det ikke påvist sammenheng. For det andre er dette svært, svært, uvanlige symptomer, sier Andreas Heddini, AstraZenecas medisinske sjef i Norden, til Aftenposten.

Ifølge Heddini er det til gitt 17 millioner AstraZeneca-doser verden over. I Europa har det kommet rundt 10–20 tilfeller av de samme alvorlige bivirkningene som vekker bekymring i Norge.

Han understreker at selskapet tar hendelsene med det største alvor, og har forståelse for norske myndighetenes håndtering.

– Vi har all respekt for at dette blir håndtert ut fra lokale forutsetninger. Har en fått signaler, er det riktig å reagere på det, sier han.