Oslo Byråd vil bedre studentenes psykiske helse

NTB

Oslo Byråd spytter ut 700.000 kroner til Studentsamskipnaden SiOs psykiske helsetjeneste. Midlene skal brukes til å følge opp studentenes psykiske helse.

Det opplyser helsebyråd Robert Steen (Ap) til Universitas.

Han er bekymret for hvordan pandemien påvirker den psykiske helsen til studentene både på kortere og lengre sikt.

–⁠ Vi er fremdeles i den akutte fasen av pandemien, men samtidig må vi starte reparasjonsjobben. Derfor styrker vi nå arbeidet med å ta vare på den psykiske helsa til studentene i byen vår, sier Steen.

–⁠ Jeg er veldig glad for at vi kan bevilge penger for vårsemesteret, slik at Studentsamskipnaden kan ta i bruk midlene med én gang, fortsetter byråden.