Statsforvalteren glad for strenge tiltak i Oslo og Viken

Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, er bekymret over de nye smitterekordene, og er glad for at regjeringen innførte nye og strengere tiltak i regionen. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, er glad for at regjeringen har innført strenge tiltak i regionen.

– Tross den motstanden som vi har møtt i noen kommuner, så er jeg glad for at det har blitt innført såpass strenge tiltak som regjeringen valgte å innføre fra tirsdag, sier hun til Dagbladet.

De nye smitterekordene bekymrer Svarstad Haugland.

– Jeg er urolig. R-tallet er svært høyt, og vi har ikke ubegrenset med kapasitet i helsevesenet heller.

Hun mener regjeringen gjorde det eneste rette.

– Da vi så at smitten bare fortsatte å øke, var man på et tidspunkt bare nødt til å skjære igjennom. Jeg har stor forståelse for at noen av kommunene reagerer, men med tanke på den situasjonen vi står i, så var dette det eneste rette, sier hun til avisen.